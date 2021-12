Russia-Croazia in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Coppa Davis 2021 (Di sabato 4 dicembre 2021) La Russia affronterà la Croazia nella finale della Coppa Davis 2021, con il palio l’ultimo trofeo della stagione. Daniil Medvedev e Andrey Rublev sono favoriti contro il team tedesco formato da Cilic, Gojo e la coppia di doppio Mektic/Pavic. Il confronto tra Russia e Croazia si svolgerà domenica 5 dicembre, con partenza non prima delle ore 16.00 (primo singolare-secondo singolare-doppio); diretta televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e live streaming disponibile per gli appassionati sul sito ufficiale dell’emittente di riferimento e l’applicazione SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti su ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Laaffronterà lanelladella, con il palio l’ultimo trofeo della stagione. Daniil Medvedev e Andrey Rublev sono favoriti contro il team tedesco formato da Cilic, Gojo e la coppia di doppio Mektic/Pavic. Il confronto trasi svolgerà domenica 5 dicembre, con partenza non prima delle ore 16.00 (primo singolare-secondo singolare-doppio);televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e livedisponibile per gli appassionati sul sito ufficiale dell’emittente di riferimento e l’applicazione SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti su ...

