Report Iss: un No vax rischia di morire 9 volte di più di un vaccinato, ma l’efficacia cala dopo 5 mesi (Di sabato 4 dicembre 2021) Un non vaccinato rischia nove volte di più la morte in caso di infezione da Covid-19 rispetto a un vaccinato. E 16 volte di più di finire in terapia intensiva. Lo spiega oggi l’Istituto Superiore di Sanità nel Report esteso sull’epidemia di Coronavirus oggi in Italia. «Analizzando il numero dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi negli over 80, si osserva che nel periodo 15/10/2021 – 14/11/2021 il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati è circa nove volte più alto di quello dei vaccinati con ciclo completo da oltre di cinque mesi e sei volte rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro cinque mesi», spiega l’Iss. E aggiunge che «mentre, nel periodo 8/10/2021 – 7/11/2021, il tasso di decesso ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Un nonnovedi più la morte in caso di infezione da Covid-19 rispetto a un. E 16di più di finire in terapia intensiva. Lo spiega oggi l’Istituto Superiore di Sanità nelesteso sull’epidemia di Coronavirus oggi in Italia. «Analizzando il numero dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi negli over 80, si osserva che nel periodo 15/10/2021 – 14/11/2021 il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati è circa novepiù alto di quello dei vaccinati con ciclo completo da oltre di cinquee seirispetto ai vaccinati con ciclo completo entro cinque», spiega l’Iss. E aggiunge che «mentre, nel periodo 8/10/2021 – 7/11/2021, il tasso di decesso ...

