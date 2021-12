Reja | ' Napoli e Atalanta | belle e concrete Sono entrambe da scudetto'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Reja Napoli

Il lavoro che ha svolto è stato concettualmente lo stesso. Acome a Bergamo, Edyha gettato le basi solide di una risalita, da metà classifica alle zone più nobili. 'I meriti non sono tutti i miei però' ci tiene a precisare. E se oggi queste due ......ha vinto a Torino con la Juve e a San Siro con il Milan e nell'ultima giornata ha fermato il,...A (2 pareggi e 4 sconfitte) e non registrano una striscia negativa più lunga dal 2014 (11) con...L'ex allenatore del Napoli Edy Reja ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti? Penso sia molto bravo. Certo, ...Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del momento attuale azzurro: “Il Napoli contro la Lazio ha fatto una prestazione di altissimo livello, ...