Reale Mutua diventa Società Benefit, via libera assemblea (Di sabato 4 dicembre 2021) Reale Mutua diventa Società Benefit, integrando nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla Società e sulla biosfera. Lo ha deciso l'assemblea dei Delegati, che ha anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021), integrando nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sullae sulla biosfera. Lo ha deciso l'dei Delegati, che ha anche ...

Advertising

Italpress : Reale Mutua assume la qualifica di società benefit - Italia_Notizie : Reale Mutua diventa società benefit. Utile a 250 milioni, raccolta premi +3,7% - DividendProfit : Reale Mutua diventa Società Benefit, via libera assemblea – Economia - fisco24_info : Reale Mutua diventa Società Benefit, via libera assemblea: Preconsuntivo, utile consolidato in forte crescita a 250… - Luxgraph : Un gigante torinese a fianco della Reale Mutua Basket Torino: nuova partnership con Lavazza -

Ultime Notizie dalla rete : Reale Mutua Reale Mutua diventa Società Benefit, via libera assemblea Reale Mutua diventa Società Benefit, integrando nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Lo ha deciso l'Assemblea dei Delegati, che ha anche ...

Reale Mutua Basket Torino e Lavazza annunciano la loro partnership La Reale Mutua Basket Torino ha annunciato una nuova partnership con Lavazza, gioiello del tessuto imprenditoriale e industriale piemontese con 126 anni di storia. Lavazza scenderà in campo e ...

Reale Mutua diventa Società Benefit, via libera assemblea - Economia ANSA Nuova Europa Reale Mutua diventa Società Benefit, via libera assemblea Reale Mutua diventa Società Benefit, integrando nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Lo ha deciso l'Assemblea dei Delegati, che ha anche ap ...

Reale Mutua diventa società benefit. Utile a 250 milioni, raccolta premi +3,7% Il presidente, Luigi Lana: «La qualifica di società benefit è strategica per identificare in modo distintivo l’impegno in termini di sostenibilità» ...

diventa Società Benefit, integrando nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Lo ha deciso l'Assemblea dei Delegati, che ha anche ...LaBasket Torino ha annunciato una nuova partnership con Lavazza, gioiello del tessuto imprenditoriale e industriale piemontese con 126 anni di storia. Lavazza scenderà in campo e ...Reale Mutua diventa Società Benefit, integrando nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Lo ha deciso l'Assemblea dei Delegati, che ha anche ap ...Il presidente, Luigi Lana: «La qualifica di società benefit è strategica per identificare in modo distintivo l’impegno in termini di sostenibilità» ...