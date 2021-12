Quando l’Irlanda si rialzò (imitando Mazzini) (Di sabato 4 dicembre 2021) Cento anni fa il parlamento di Londra riconosceva lo Stato libero d’Irlanda, sia pur come dominion dell’Impero britannico e con l’esclusione delle contee del Nordest (Ulster). Nell’autunno del 1921 la nascita del primo governo autonomo a Dublino segnava l’inizio dell’autunno della superpotenza inglese. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di novembre 2021 Il Risorgimento gaelico Nei lunghi e travagliati moti di indipendenza irlandesi vi è anche l’influsso della cultura risorgimentale italiana. A metà dell’Ottocento lo scrittore Thomas Osborne Davis fondava il settimanale The Nation, che divenne organo del movimento Young Ireland, ispirato alla Giovine Italia Mazziniana. Mazzini stesso aveva concepito la Giovane Europa come una federazione di movimenti nazionali ispirati ai princìpi del repubblicanesimo e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 dicembre 2021) Cento anni fa il parlamento di Londra riconosceva lo Stato libero d’Irlanda, sia pur come dominion dell’Impero britannico e con l’esclusione delle contee del Nordest (Ulster). Nell’autunno del 1921 la nascita del primo governo autonomo a Dublino segnava l’inizio dell’autunno della superpotenza inglese. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di novembre 2021 Il Risorgimento gaelico Nei lunghi e travagliati moti di indipendenza irlandesi vi è anche l’influsso della cultura risorgimentale italiana. A metà dell’Ottocento lo scrittore Thomas Osborne Davis fondava il settimanale The Nation, che divenne organo del movimento Young Ireland, ispirato alla Giovine Italiaana.stesso aveva concepito la Giovane Europa come una federazione di movimenti nazionali ispirati ai princìpi del repubblicanesimo e ...

Advertising

CiccioIlBrillo : @CRINICO72 @neghittoso @figliodeifiori @ciencio_tpw @radiosilvana @ElenaOp14657178 @CataVinc @VirtualRaven… - cymaryella : RT @microcerotis: @cymaryella Le guerre dell'OPPIO. Quando l'Impero cinese si contrappose al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, i cui… - microcerotis : @cymaryella Le guerre dell'OPPIO. Quando l'Impero cinese si contrappose al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda,… - _tearsricochet_ : @malachiteblu Migliori. Se in Irlanda lavori in nero l’agenzia fa una brutta fine, devi per forza avere un contratt… - ematr_86 : Raspadori ha giocato una decina di minuti contro la Svizzera Scamacca ha giocato una ventina di minuti contro l'Irl… -