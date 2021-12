Pagelle Napoli Atalanta 2-3: Zapata è una belva, Rrahmani affanna VOTI (Di sabato 4 dicembre 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Napoli Atalanta Le Pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Atalanta, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Zapata, Malcuit FLOP: Rrahmani VOTI Napoli: Ospina 6; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5, Juan Jesus 5,5; Malcuit 7 (84? Politano 6,5), Lobotka 6 (55? Demme 5,5), Zielinski 6, Mario Rui 5,5; Lozano 5 (67? Petagna 5), Mertens 6,5 (67? Ounas 5,5), Elmas 5,5. Atalanta: Musso 6; Toloi 6,5, Demiral 6,5, Palomino 5,5; Zappacosta 6 (46? Hateboer 6), De Roon 6, Freuler 6,5, Maehle 6 (82? Djimsiti s.v.); Pessina 6,5 (56? Ilicic 6,5); ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:, Malcuit FLOP:: Ospina 6; Di Lorenzo 5,5, Juan Jesus 5,5; Malcuit 7 (84? Politano 6,5), Lobotka 6 (55? Demme 5,5), Zielinski 6, Mario Rui 5,5; Lozano 5 (67? Petagna 5), Mertens 6,5 (67? Ounas 5,5), Elmas 5,5.: Musso 6; Toloi 6,5, Demiral 6,5, Palomino 5,5; Zappacosta 6 (46? Hateboer 6), De Roon 6, Freuler 6,5, Maehle 6 (82? Djimsiti s.v.); Pessina 6,5 (56? Ilicic 6,5); ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Napoli-Atalanta 2-3, le pagelle: non basta una buonissima prova! Bene Lobo-Zielu, sorpresa Malcuit… - 100x100Napoli : Le pagelle di Napoli-Atalanta: siete d'accordo con i nostri voti? - calciomercatoit : ?? #NapoliAtalanta, pagelle e tabellino della partita ?? Mertens ?? Zielinski ?? Demiral ?? Malinovskyi ??… - ParliamoDiNews : Pagelle Napoli Atalanta, i voti #pagelle #napoli #atalanta #voti - MondoNapoli : Pagelle MN - Le assenze in difesa pesano e non basta Mertens. Il Napoli cede all'Atalanta - -