Napoli poco fortunato e con molte assenze si arrende di fonte ad una grande Atalanta (Di sabato 4 dicembre 2021) Napoli e Atalanta chiudono la 16^ giornata di Serie A. Si gioca al Maradona. grande partenza degli uomini di Gasperini che passano subito in vantaggio, dopo 7? con Malinovskyi. Il realizza la rete del vantaggio con un sinistro che va all’incrocio dei pali Il Napoli risponde con una chance per Lozano e a fine primo tempo riequlibra il match con Zielinski. Lozano parte sulla destra, prosegue Malcuit che guadagna il fondo e mette in mezzo, Mertens scarica per Zielinski, prima conclusione ribattuta dal corpo di Palomino, sulla seconda non può nulla Musso. Il Napoli pareggia. Termina il primo tempo con il Napoli e l’Atlanta che non si risparmiano e giocano a viso aperto. Napoli – Atalanta 2-3 – TABELLINO Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di ... Leggi su retecalcio (Di sabato 4 dicembre 2021)chiudono la 16^ giornata di Serie A. Si gioca al Maradona.partenza degli uomini di Gasperini che passano subito in vantaggio, dopo 7? con Malinovskyi. Il realizza la rete del vantaggio con un sinistro che va all’incrocio dei pali Ilrisponde con una chance per Lozano e a fine primo tempo riequlibra il match con Zielinski. Lozano parte sulla destra, prosegue Malcuit che guadagna il fondo e mette in mezzo, Mertens scarica per Zielinski, prima conclusione ribattuta dal corpo di Palomino, sulla seconda non può nulla Musso. Ilpareggia. Termina il primo tempo con ile l’Atlanta che non si risparmiano e giocano a viso aperto.2-3 – TABELLINO(4-2-3-1): Ospina; Di ...

Advertising

ZeusMega : Il Napoli ha giocato bene per 30 minuti, troppo poco. Con mezza squadra out non c'erano grosse speranze, il sogno è… - Enzovit : Napoli poco fortunato e con molte assenze si arrende di fonte ad una grande Atalanta - MaCheEmozione : È solo un peccato, oggettivamente si può dire poco, molti di questi giocatori non sono proprio da Napoli - DanyRoss70 : RT @matted40783074: C’è poco da sfottere, una grande partita e il Napoli ci ha provato, pur avendo grandi assenze - matted40783074 : C’è poco da sfottere, una grande partita e il Napoli ci ha provato, pur avendo grandi assenze -