Napoli-Atalanta, niente tutto esaurito: biglietti ancora disponibili in alcuni settori (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo ha detto anche Spalletti ieri in conferenza stampa e la partita con la Lazio ne è stata la conferma: il Napoli ha bisogno di Napoli. In un momento in cui la squadra deve fare i conti con diverse difficoltà, legate soprattutto (e forse esclusivamente) agli infortuni, c'è una notizia positiva: quattro delle ultime cinque partite del 2021 si giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona. Escluso il big match di San Siro contro il Milan, infatti, il Napoli sfiderà Atalanta, Leicester, Empoli e Spezia nel proprio tempio di Fuorigrotta. biglietti Napoli Atalanta Se però il Napoli ha potuto contare su uno stadio gremito di tifosi pronti a incitare la squadra, complice anche l'evento organizzato per ricordare Maradona, non sarà lo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 dicembre 2021) Lo ha detto anche Spalletti ieri in conferenza stampa e la partita con la Lazio ne è stata la conferma: ilha bisogno di. In un momento in cui la squadra deve fare i conti con diverse difficoltà, legate soprat(e forse esclusivamente) agli infortuni, c'è una notizia positiva: quattro delle ultime cinque partite del 2021 si giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona. Escluso il big match di San Siro contro il Milan, infatti, ilsfiderà, Leicester, Empoli e Spezia nel proprio tempio di Fuorigrotta.Se però ilha potuto contare su uno stadio gremito di tifosi pronti a incitare la squadra, complice anche l'evento organizzato per ricordare Maradona, non sarà lo ...

