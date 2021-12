Napoli-Atalanta 2-3, Freuler: “Lo Scudetto è un sogno per tutti, guardiamo partita per partita” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Lo Scudetto è un sogno per tutti, ma noi come gli anni precedenti guardiamo partita per partita. A 10-15 match dalla fine possiamo parlare di obiettivi, ora ne mancano tanti”. Queste le parole di Remo Freuler autore del gol vittoria per l’Atalanta contro il Napoli al ‘Maradona’. “Stiamo molto bene in questo momento, non era facile stasera perché il Napoli è una squadra fortissima nonostante le assenze. Potevano anche pareggiarla alla fine ma siamo contenti – prosegue il centrocampista svizzero a Dazn – Sono cresciuto tantissimo qui, sono diventato un giocatore della nazionale e mi è cambiato tutto. Champions? Sarà un’altra battaglia”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) “Loè unper, ma noi come gli anni precedentiper. A 10-15 match dalla fine possiamo parlare di obiettivi, ora ne mancano tanti”. Queste le parole di Remoautore del gol vittoria per l’contro ilal ‘Maradona’. “Stiamo molto bene in questo momento, non era facile stasera perché ilè una squadra fortissima nonostante le assenze. Potevano anche pareggiarla alla fine ma siamo contenti – prosegue il centrocampista svizzero a Dazn – Sono cresciuto tantissimo qui, sono diventato un giocatore della nazionale e mi è cambiato tutto. Champions? Sarà un’altra battaglia”. SportFace.

