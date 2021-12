Mertens: "Non faccio paragoni con il passato! Rinnovo? Vedremo cosa succederà, prima o poi devo lasciare il posto" (Di domenica 5 dicembre 2021) Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la sconfitta per 3-2 al Maradona contro l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni: "Esultanza per Maradona? In realtà a me piace sempre molto giocare in questo stadio. È stato un anno duro, ho visto la sua famiglia e tutti in difficoltà, sempre per noi. Scudetto? Stiamo facendo bene, dobbiamo stare concentrati anche tenendo conto degli infortuni. Dobbiamo continuare con chi c'è adesso, poi gli altri torneranno. Foto: GETTY - Insigne Napoli infortuniA quale Napoli del passato assomigliamo? Non voglio fare paragoni. Abbiamo preso giocatori forti che possono fare la differenza. Anche i giovani, che oggi potevano cogliere le loro chance, lo hanno fatto bene. Rinnovo? A me piace giocare qua, Vedremo. Se non si farà, si darà la mano e si ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Dries, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la sconfitta per 3-2 al Maradona contro l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni: "Esultanza per Maradona? In realtà a me piace sempre molto giocare in questo stadio. È stato un anno duro, ho visto la sua famiglia e tutti in difficoltà, sempre per noi. Scudetto? Stiamo facendo bene, dobbiamo stare concentrati anche tenendo conto degli infortuni. Dobbiamo continuare con chi c'è adesso, poi gli altri torneranno. Foto: GETTY - Insigne Napoli infortuniA quale Napoli del passato assomigliamo? Non voglio fare. Abbiamo preso giocatori forti che possono fare la differenza. Anche i giovani, che oggi potevano cogliere le loro chance, lo hanno fatto bene.? A me piace giocare qua,. Se non si farà, si darà la mano e si ...

