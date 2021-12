Massimo Ghini, la malattia e l’odio: “Sono arrivati a dire” (Di sabato 4 dicembre 2021) . Il popolare attore romano lancia pesanti accuse contro i cosiddetti odiatori presenti sui social E’ uno degli attori più amati e popolari del cinema italiano degli ultimi trent’anni. Sessantasette anni, romano purosangue, Massimo Ghini è un grande protagonista del panorama attoriale del nostro Paese. Avendo iniziato da giovanissimo a recitare, prima solo in teatro e poi al cinema e in televisione, Ghini ha interpretato una carrellata straordinaria di personaggi molto diversi tra loro e spaziando in molti generi. Dal film drammatico a quello di impegno, passando per la commedia e il grottesco, l’attore romano ha messo in mostra tutta le sue qualità di interprete poliedrico e versatile. Massimo GhiniCol passare degli anni, anche la televisione si è accorta di lui recitando con ruoli ... Leggi su topicnews (Di sabato 4 dicembre 2021) . Il popolare attore romano lancia pesanti accuse contro i cosiddetti odiatori presenti sui social E’ uno degli attori più amati e popolari del cinema italiano degli ultimi trent’anni. Sessantasette anni, romano purosangue,è un grande protagonista del panorama attoriale del nostro Paese. Avendo iniziato da giovanissimo a recitare, prima solo in teatro e poi al cinema e in televisione,ha interpretato una carrellata straordinaria di personaggi molto diversi tra loro e spaziando in molti generi. Dal film drammatico a quello di impegno, passando per la commedia e il grottesco, l’attore romano ha messo in mostra tutta le sue qualità di interprete poliedrico e versatile.Col passare degli anni, anche la televisione si è accorta di lui recitando con ruoli ...

Advertising

robertadanesi93 : RT @IlContiAndrea: Domani ospiti a #Uà da #ClaudioBaglioni Fiorello (in collegamento audio), Il Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michell… - emytittocchia : RT @cheTVfa: ??Ecco gli ospiti di domani dello show di #ClaudioBaglioni #Uà Il Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nino F… - emytittocchia : RT @IlContiAndrea: Domani ospiti a #Uà da #ClaudioBaglioni Fiorello (in collegamento audio), Il Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michell… - 22settembre2020 : @Cbc88931 Non sembra, forse era la Tittocchia: ....Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nino Fra… - Diane_Edwards26 : RT @cheTVfa: ??Ecco gli ospiti di domani dello show di #ClaudioBaglioni #Uà Il Volo, Massimo Ghini, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nino F… -