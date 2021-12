Manovra, i redditi alti non si toccano: salta il contributo che doveva congelare le bollette (Di sabato 4 dicembre 2021) Un contributo di solidarietà di un anno, ottenuto congelando il taglio delle tasse sui redditi oltre i 75mila euro, per abbassare le bollette alle famiglie più in difficoltà. È la proposta che Mario ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) Undi solidarietà di un anno, ottenuto congelando il taglio delle tasse suioltre i 75mila euro, per abbassare lealle famiglie più in difficoltà. È la proposta che Mario ...

