LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: battaglia totale tra Russia e Norvegia. Partito De Fabiani (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33: Al km 4.6 perdono terreno Yakimushkin e Klaebo rispetto a Krueger 10.32: Al km 11.1 Gardener quarto a 1’06” da Moseby. De Fabiani 14mo a 9? da Ustiugov al km 0.9 10.31: Al km 4.6 Krueger, Holund, Hyvarinen. Yakimushkin terzo al km 3.7 10.29: Ustiugov è Partito fortissimo! E’ primo con quasi 4? di vantaggio su Novak che è in testa al km 2.4, Holund in testa al km 3.7, Klaebo sale al terzo posto 10.28: Gardener è quarto al km 9.8 a 1? da Moseby. Ventura nono 10.27: Arrivano anche i russi: Yakimushkin secondo al km 0.9 10.26: Krueger al comando al km 2.4. per ora meglio la Norvegia, Klaebo sale al sesto posto al secondo rilevamento. Novak in testa al km 0.9 10.25: Holund in testa al km 2.4, Hyvarinen in testa al km 4.6, Amundsen davanti al km 6.1 10.24: ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33: Al km 4.6 perdono terreno Yakimushkin e Klaebo rispetto a Krueger 10.32: Al km 11.1 Gardener quarto a 1’06” da Moseby. De14mo a 9? da Ustiugov al km 0.9 10.31: Al km 4.6 Krueger, Holund, Hyvarinen. Yakimushkin terzo al km 3.7 10.29: Ustiugov èfortissimo! E’ primo con quasi 4? di vantaggio su Novak che è in testa al km 2.4, Holund in testa al km 3.7, Klaebo sale al terzo posto 10.28: Gardener è quarto al km 9.8 a 1? da Moseby. Ventura nono 10.27: Arrivano anche i russi: Yakimushkin secondo al km 0.9 10.26: Krueger al comando al km 2.4. per ora meglio la, Klaebo sale al sesto posto al secondo rilevamento. Novak in testa al km 0.9 10.25: Holund in testa al km 2.4, Hyvarinen in testa al km 4.6, Amundsen davanti al km 6.1 10.24: ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Russia-Norvegia per la vittoria maschile! De Fabiani ci p… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2021 in DIRETTA: torna la 'Birds of Pray', Dominik Paris deve svoltare - infoitsport : LIVE – Sci alpino, discesa libera maschile sabato Beaver Creek 2021 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Russia-Norvegia per la vittoria maschile! De Fabiani ci p… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera femminile sabato Lake Louise 2021 in DIRETTA - #alpino #discesa #libera… -