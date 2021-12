LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: al via la settima partita, quale reazione del russo dopo la sconfitta di ieri? (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 13:21 Va intanto riempiendosi la sala di gioco di Dubai per questo settimo confronto. 13:18 Carlsen, con la partita di ieri, ha confermato quella tendenza che aveva avuto nel 2013 e 2014, andando in vantaggio con Anand prima di vincere il titolo; 2018 a parte, con Karjakin, nel 2016, si trovò invece a rimontare. Poi vinse lo stesso. 13:15 C’è una piccola annotazione tecnica da compiere in questa fattispecie: dal momento che il match è su 14 partite, e non più su 12, non ci sarà il cambio dell’ordine dei colori da domani, il che significa che resterà la sequenza che conosciamo, con Nepomniachtchi ad avere il Bianco nei confronti dispari e Carlsen in quelli ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:21 Va intanto riempiendosi la sala di gioco di Dubai per questo settimo confronto. 13:18, con ladi, ha confermato quella tendenza che aveva avuto nel 2013 e 2014, andando in vantaggio con Anand prima di vincere il titolo; 2018 a parte, con Karjakin, nel 2016, si trovò invece a rimontare. Poi vinse lo stesso. 13:15 C’è una piccola annotazione tecnica da compiere in questa fattispecie: dal momento che il match è su 14 partite, e non più su 12, non ci sarà il cambio dell’ordine dei colori da domani, il che significa che resterà la sequenza che conosciamo, conad avere il Bianco nei confronti dispari ein quelli ...

