Juve, chi è il settimo indagato: tutto sull'avvocato Gabasio, uomo di fiducia di Agnelli (Di sabato 4 dicembre 2021) Cesare Gabasio potrebbe essere il dirigente Juventino meno conosciuto, in rapporto alla sua importanza. Nella quotidianità bianconera, Gabasio da gennaio 2021 è 'General Counsel and Chief Legal ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) Cesarepotrebbe essere il dirigententino meno conosciuto, in rapporto alla sua importanza. Nella quotidianità bianconera,da gennaio 2021 è 'General Counsel and Chief Legal ...

Advertising

FBiasin : Mentre una società deve giustificare i perché di un’operazione troppo complessa (#Ronaldo alla #Juve), il signore c… - AlfredoPedulla : Ora la verità che in molti hanno paura a dire è che, quando la Juve ha perso Marotta, ha speso tanto e male e si st… - MarcoBellinazzo : Da quello che si evince dalle intercettazioni i dirigenti della Juve hanno spinto sulla leva delle plusvalenze per… - 28luisella : RT @Djnc78: #iostoconLaJuventus è un bel modo per toccare con mano 'l'amor che move il sole e l'altre stelle' che provano per la #juve i ti… - sportli26181512 : Juve, chi è il settimo indagato: tutto sull'avvocato Gabasio, uomo di fiducia di Agnelli: Juve, chi è il settimo in… -