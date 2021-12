Highlights e gol Milan-Salernitana 2-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 4 dicembre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Milan-Salernitana, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A San Siro vittoria agevole per i ragazzi di Stefano Pioli che dopo pochi minuti chiudono già la pratica grazie alle reti di Kessie e Saelemaekers. La Salernitana non riesce a rendersi quasi mai pericolosa e rischia ripetutamente di subire anche il 3-0. Rossoneri in testa alla classifica in attesa di Napoli-Atalanta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di. A San Siro vittoria agevole per i ragazzi di Stefano Pioli che dopo pochi minuti chiudono già la pratica grazie alle reti di Kessie e Saelemaekers. Lanon riesce a rendersi quasi mai pericolosa e rischia ripetutamente di subire anche il 3-0. Rossoneri in testa alla classifica in attesa di Napoli-Atalanta. SportFace.

Advertising

GenoaCFC : ???? #GenoaMilan 08/09: il ritorno del Principe #Milito, subito in gol. E in campo anche mister #Shevchenko. ?? Guar… - JuventusFCYouth : #Under19 | Una super azione per il gol del 3-0 ?? Gli highlights di #ChelseaJuve di #UYL: vittoria che vale il pri… - Pall_Gonfiato : #MilanSalernitana 2-0 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): #Kessié e #Saelemakers spediscono in testa i rossoneri - sportli26181512 : Frosinone-Ternana 1-1: video, gol e highlights: Pettinari risponde a Charpentier, che aveva portato in vantaggio i… - sportli26181512 : Cosenza-Cremonese 0-2: video, gol e highlights: Con un gol per tempo (Strizzolo e Valeri) i grigiorossi tornano dal… -