GP Arabia Saudita | Libere 3 Formula Uno | zampata di Verstappen

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 dicembre 2021) Sono andate in scena le ultime sessione di prove di questo Gran Premio di Jeddah. Il GPha mandato in pista le3 dellaUno tra le dune. Il miglior tempo di questa tornata è stato staccato da Max, mentre al secondo posto si è piazzato Lewis Hamilton ed il podio è stato completato da Sergio Perez. Benissimo le AlphaTauri con Yuki Tsunoda e Pierre Gasly rispettivamente quarto e quinto. Settimo ed ottavo tempo per le due Ferrari. GP3: ecco cosa è successo Ecco cosa è successo in questa ultima sessione che apre, di fatto, il dominio delle qualifiche sul weekend dell’inUno: 1 M. ...