Germania, trovati cinque cadaveri in una casa a Berlino: tre delle vittime sono bambini (Di sabato 4 dicembre 2021) In una casa di un quartiere a sud di Berlino la polizia ha ritrovato cinque persone uccise. Si tratta di tre bambini, rispettivamente di quattro, otto e dieci anni, e di due adulti sulla quarantina, secondo quanto riportato in una dichiarazione congiunta del pubblico ministero e della polizia. Le autorità, dopo il ritrovamento, hanno avviato le indagini per pluriomicidio. Secondo le prime informazioni, sui cinque cadaveri sono state trovate ferite da taglio e da proiettili. I corpi sono stati trovati in un edificio residenziale a Senzig, un quartiere alla periferia sud-est della capitale tedesca. La polizia ha detto di aver ricevuto una chiamata, alle 12 di oggi 4 dicembre, da un vicino che trovava sospetto non vedere la famiglia in ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) In unadi un quartiere a sud dila polizia ha ritrovatopersone uccise. Si tratta di tre, rispettivamente di quattro, otto e dieci anni, e di due adulti sulla quarantina, secondo quanto riportato in una dichiarazione congiunta del pubblico ministero e della polizia. Le autorità, dopo il ritrovamento, hanno avviato le indagini per pluriomicidio. Secondo le prime informazioni, suistate trovate ferite da taglio e da proiettili. I corpistatiin un edificio residenziale a Senzig, un quartiere alla periferia sud-est della capitale tedesca. La polizia ha detto di aver ricevuto una chiamata, alle 12 di oggi 4 dicembre, da un vicino che trovava sospetto non vedere la famiglia in ...

