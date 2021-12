(Di sabato 4 dicembre 2021) Jeddah, 4 dic. - (Adnkronos) - Nessuna penalizzazione in griglia per Lewisnel Gp dell'. Il pilota della Mercedes ha ricevutounadai commissari per l'nei confronti di Nikita, pilota Haas. Multa di 25.000 dollari alla Mercedes per la mancata comunicazione al proprio pilota.

Advertising

elio_vito : Trovate la differenza, domenica si corre il Gran Premio dell'Arabia Saudita e Hamilton dichiara che non è a suo agi… - SkySportF1 : ? A MURO LECLERC ?? Finiscono così le FP2 IL RESOCONTO ?? - SkySportF1 : Leclerc, incidente nel GP Arabia Saudita di F1: impatto a 300 all'ora. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - TV7Benevento : F1: Gp Arabia Saudita, a Hamilton solo una reprimenda per l'impending su Mazepin... - infoitsport : F1 GP Arabia Saudita: video dell'incidente di Leclerc nelle FP2 -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita

I commissari del Gp dell'hanno deciso di non infliggere penalità al pilota della Mercedes Lewis Hamilton per il mancato rispetto delle doppie bandiere gialle esposte nelle terze libere. Il Direttore di Gara, ...... SI COMINCIA Tutto è pronto per dare il via alle qualifiche che naturalmente determineranno la composizione della griglia di partenza Formula 1 per il primo Gran Premio d'della storia. ...Jeddah, 4 dic. - I commissari del Gp dell'Arabia Saudita hanno deciso di non infliggere penalità al pilota della Mercedes Lewis Hamilton per il mancato rispetto ...Intervista allo scultore, figlio del grande attore Antohny Quinn. "L'arte deve essere dialogo e non monologo" Firenze, 4 dicembre 2021 - "L'arte ha intessuto di sé tutta la mia vita, sin dall'infanzia ...