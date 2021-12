Evra attacca duramente la sua ex squadra | “Sta diventando un circo!”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Patrice, ai microfoni di Prime Video UK, ha rivolto un duro nei confronti del Manchester United. Il tutto è nato dalla decisione di esonerare Ole Solskjaer e prendere Ralf Rangnick in panchina: Ralpf Rangnick, Manchester United, Premier League “Sta cominciando a diventare un circo, quanti allenatori abbiamo già esonerato? Non sappiamo se Rangnick arriverà come allenatore solo per sei mesi perché ne hanno già un altro in mano, staremo a vedere. È già successo con Solskjaer, che prima era un allenatore ad interim e alla fine gli è stato fatto un contratto di tre anni” TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Rangnick, idee chiare sul futuro di Cristiano Ronaldo: c’è l’indiscrezione!

Advertising

gilnar76 : Evra attacca duramente: «Sta cominciando a diventare un circo!» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Evra attacca duramente: «Sta cominciando a diventare un circo!» - - CalcioNews24 : #Evra attacca il #ManchesterUnited - infoitsport : Carragher attacca CR7 ma interviene…Evra: “Uno che ha giocato 775 partite parla di chi ha fatto 801 gol…” - infoitsport : Pallone d'Oro, Evra attacca Messi e Donnarumma -

Ultime Notizie dalla rete : Evra attacca

Juventus News 24

ci tiene a precisare: 'Non odio Messi. Mi dicono che ho perso tre finali di Champions League contro di lui e quindi lo odio, ma non è così. Non bisogna mancare di rispetto al Barcellona perché ...ci tiene a precisare: 'Non odio Messi. Mi dicono che ho perso tre finali di Champions League contro di lui e quindi lo odio, ma non è così. Non bisogna mancare di rispetto al Barcellona perché ...Patrice Evra, ex difensore della Juve, ha rivolto questa critica al Manchester United. Il messaggio del difensore Ai microfoni di Prime Video UK, Patrice Evra ha rivolto questo attacco al Manchester U ...Patrice Evra, ex giocatore del Manchester United, ha commentato duramente la decisione del cambio di panchina attuata dal club inglese.