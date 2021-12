Diffidati Milan-Salernitana | rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Udinese

(Di sabato 4 dicembre 2021) Nessun giocatore si trova nell’elenco deidelprima di scendere in campo contro lae aindella prossima partita che idisputeranno contro l’Udinese. Ottime notizie dunque per Pioli, fedina pulita per tutti i giocatori della sua squadra e così in caso di semplici ammonizioni rimediate contro i campani nessuno sarà aturno di stop contro i friulani. SportFace.

Advertising

Milannews24_com : Allenamento Milan: squadra di ritorno da Genova, ora la Salernitana - dalmatamtam : abraham e karsdorp diffidati quindi niente inter eh ma culo milan ogni giornata - GaianiGiovanni : @marcoteddy94 Un po' come a Milenkovic e Martinez Quarta entrambi diffidati contro il milan, la coppia centrale dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Milan

Inter-News

Nessun giocatore si trova nell'elenco deidelprima di scendere in campo contro la Salernitana e a rischio squalifica in vista della prossima partita che i rossoneri disputeranno contro l'Udinese. Ottime notizie dunque per ...La nota dolente per Mourinho , oltre al ko, arriva però dalla situazione. Una Roma già ... ma ora con una sola lunghezza di vantaggio sul, vittorioso col Genoa. Tutto abbastanza facile ...Nessun giocatore si trova nell’elenco dei diffidati del Milan prima di scendere in campo contro la Salernitana e a rischio squalifica in vista della prossima partita che i rossoneri disputeranno contr ...Serie A 2021-2022, 16ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati. La sedicesima giornata di Serie A prevede oggi un sabato di altissimo profilo, con tutte le prime cinque in campo negli anticipi ...