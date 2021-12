Coronavirus ultime notizie Aggiornata App VerificaC19 con riconoscimento super pass

(Di sabato 4 dicembre 2021) Volano le vaccinazioni anti-Covid in Italia, prime e terze dosi, record di greenscaricati. Individuato in Veneto un caso di variante Omicron

Advertising

Corriere : Locatelli: «Quarta dose? È una possibilità concreta» - Corriere : Locatelli: «Quarta dose? È una possibilità concreta» - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - marcuccimauriz : RT @serenel14278447: Coronavirus, il bollettino: 16.632 nuovi casi e 75 morti nelle ultime 24 ore - monicabi5 : Covid, oggi in Italia 16.632 casi e 75 morti, Papa Francesco: Vaccini necessari, servono sacrifici: news e bolletti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Il Sole 24 ORE

Sono 2.990 a fronte di 137.002 tamponi effettuati i nuovi positivi alin nelle24 ore, con un tasso di positività del 2,1% (ieri era del 2,2%). In terapia intensiva i ricoverati sono 121 (+7) mentre negli altri reparti sono 924 (+12). Sono 19 i morti ...Sono 636.592 I tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 588.445. Il tasso di positività ...Sono 2.990 a fronte di 137.002 tamponi effettuati i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2,1% (ieri era del 2,2%). In ...La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 636.592 tamponi e individuati 16.632 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi ...