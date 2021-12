Contagi Covid, nelle Marche sono 444, l'11,3% per cento dei tamponi. Crescono i bambini positivi e i no - vax. Una vittima e tre ricoveri in ... (Di sabato 4 dicembre 2021) ANCONA - Ancora troppi Contagi , il trend è sostanzialmente stabile ma verso l'alto. Oggi nelle Marche i nuovi positivi al Covid sono 444 su 3.916 tamponi esaminati nel percorso diagnostico - ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 4 dicembre 2021) ANCONA - Ancora troppi, il trend è sostanzialmente stabile ma verso l'alto. Oggii nuovial444 su 3.916esaminati nel percorso diagnostico - ...

