Basket | Serie A1 2021 2022 10^ giornata | programma | date | orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della decima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Dopo la sosta per la Nazionali, torna il massimo campionato italiano: si comincia sabato 4 dicembre con l'anticipo tra Brescia e Venezia, mentre tutte le altre sfide si giocheranno domenica 5. Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforma sulle quali poter vedere in diretta le partite. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON PROGRAMMI E orari TV 10^ giornata Sabato 4 dicembre Ore 20:00 – Germani Brescia – Umana Reyer Venezia (Discovery +) Domenica 5 dicembre Ore 16:30 – Allianz ...

