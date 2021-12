Bacio tra Gianmaria e Sophie al GF Vip, ma qualcosa va storto: “Un disastro…” (VIDEO) (Di sabato 4 dicembre 2021) In queste ore nella casa del GF Vip c’è stato un colpo di scena. Tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni c’è stato un Bacio. I due concorrenti si sono resi protagonista di tira e molla, riavvicinamenti e discussioni accese per moltissimo tempo. Tuttavia, nelle ultime ore pare che le cose siano decisamente cambiate. Ad ogni L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 4 dicembre 2021) In queste ore nella casa del GF Vip c’è stato un colpo di scena. TraAntinolfi eCodegoni c’è stato un. I due concorrenti si sono resi protagonista di tira e molla, riavvicinamenti e discussioni accese per moltissimo tempo. Tuttavia, nelle ultime ore pare che le cose siano decisamente cambiate. Ad ogni L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'immagine dello storico bacio tra l'immunologo Fernando Aiuti, pioniere della lotta contro l'Hiv, con una donna si… - nadiussi : RT @Giozap73: « .. ti mando un bacio con il vento e so che lo sentirai tra queste nuvole.. »???? STADIO/ Ti Mando Un Bacio - dlibsvh : @cardiopatyna certo, il bacio sulla bocca solitamente lo si associa agli innamorati, ma l'affetto tra fratelli è pu… - troughparis : RT @parideapologist: ma poi qual era il piano di simone dargli un bacio così a cazzo de cane tra l'altro pure in una posizione scomodissima… - Gianni2The : RT @Giozap73: « .. ti mando un bacio con il vento e so che lo sentirai tra queste nuvole.. »???? STADIO/ Ti Mando Un Bacio -