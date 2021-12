All' università arrivano i bagni neutri E scoppia la polemica

Advertising

zerocalcare : Martedi a Torino alle 17:00 all'università (alla break out, campus luigi einaudi) facciamo incontro-chiacchierata s… - reportrai3 : Anche nei Paesi con elevati tassi di vaccinazione, il Covid 19 continua a circolare. All'università di Tours stanno… - Mov5Stelle : Aumentano ancora i fondi per le università italiane. Ci stiamo definitivamente lasciando alle spalle la drammatic… - heavydirtyhead : RT @EIGHTSVOICE: “perché ti sei iscritta all’università quando potevi farti onlyfans?” - AlexFranquelli : @johnnypalomba Io pensavo fossi almeno all’università… -

Ultime Notizie dalla rete : All università

... Berkeley, in relazione'intesa tra Lendlease, SkyDeck e Cariplo Factory per la creazione a Mind, l'ex area di Expo 2015, della prima sede europea dell'acceleratore no - profit dell'..."L'accordo con SkyDeck che viene firmato oggi è un accordo estremamente importante, che vedrà un ruolo significativo di Cariplo Factory, che insieme'acceleratore dell'di Berkeley lavorerà per generare opportunità che verranno offerte a 60 start up che potranno crescere in ambito internazionale". Lo ha detto l'amministratore delegato ...