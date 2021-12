Alfonso Signorini | la rivelazione che non ti aspetti sul Vip

(Di sabato 4 dicembre 2021)ha ormai ben capito tutti i caratteri dei suoi concorrenti ed ecco cosa ne pensa di Soleil Sorge.dice la sua sulla SorgèSenza ombra di dubbio Soleil Sorgè è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso nella casa fin dal primo giorno ha suscitato moto interesse da parte dei telespettatori e man mano la sua presenza possiamo dire è diventata quasi fondamentale. Lo sa benissimo anche Alex Belli che proprio nella puntata di ieri sera ha addirittura messo in discussione il suo rapporto con la moglie Delia, in quanto si è accorto di provare un sentimento per l’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Leggi anche —> Mal di testa che ti invalida? Hai diritto ha 287 euro al mese, ecco come A parlare della gieffina, però, ci ...

Advertising

gaetano19762010 : @tvblogit Grazie ad Alfonso Signorini - difederica_ : Alfonso Signorini riesce a rovinare anche cose che non lo competono incredibile - Alfonsodv16__ : Amadeus stufo di Alfonso Signorini che spoilera la lista dei Big in gara a #sanremo2022 - CronacaSocial : Alfonso Signorini svela cosa pensa di Soleil Sorge ???? - _tommo_91_ : RT @bagnotrash: l'abruzzo secondo alfonso signorini: #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

... seconda sfida con The Voice Senior 2021/22 Nuova sfida in ascolti nella serata di ieri, 3 dicembre 2021, tra The Voice Senior condotto da Antonella Clerici e il GF Vip di, in onda ...Ad, Lulù ha dimostrato di aver ampiamente compreso l'attuale presa di posizione di Manuel, commentando: Il suo atteggiamento mi ha fatto male, ma ognuno è libero di fare ciò che ...Gli Ascolti tv di venerdì 3 dicembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5, The Voice Senior contro Grande Fratello Vip, i Dati Auditel ...Durante l'ultima diretta del "Grande Fratello Vip", i telespettatori hanno assistito a un duro confronto tra la nuova entrata Maria Monsè e Lulù Selassié.