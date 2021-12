Zia e nipote morte, travolte da albero alle Cascine: assolti in appello i due imputati (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è concluso con due assoluzioni il processo di appello per l'omicidio colposo di Alice e Donatella Mugnaini, la bimba di 2 anni e la zia 51enne morte il 27 giugno 2014 al parco delle Cascine a Firenze dopo essere state travolte da un ramo di un albero, a causa di un cedimento improvviso. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è concluso con due assoluzioni il processo diper l'omicidio colposo di Alice e Donatella Mugnaini, la bimba di 2 anni e la zia 51enneil 27 giugno 2014 al parco dellea Firenze dopo essere stateda un ramo di un, a causa di un cedimento improvviso. L'articolo proviene da Firenze Post.

