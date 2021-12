Vaccini, a Treviso l'ultima trovata dei No Vax: in fila all’hub per rallentare gli altri (Di venerdì 3 dicembre 2021) Entrano e quando arriva il loro turno iniziano a fare domande e porre dubbi sulla legittimità del farmaco. Il tempo passa e la filiera della somministrazione si inceppa Leggi su repubblica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Entrano e quando arriva il loro turno iniziano a fare domande e porre dubbi sulla legittimità del farmaco. Il tempo passa e la filiera della somministrazione si inceppa

Advertising

lupetta60 : RT @LucillaMasini: A Treviso i No-vax stanno in coda ai centri vaccinali per rallentare la somministrazione, poi quando è il loro turno se… - Gazzettino : Luca Zaia in diretta oggi : «Veneto giallo? Siamo appesi al filo». «Vaccini, raddoppiato il numero di prime dosi.… - pertini7 : RT @LucillaMasini: A Treviso i No-vax stanno in coda ai centri vaccinali per rallentare la somministrazione, poi quando è il loro turno se… - thecoolmauri : RT @LucillaMasini: A Treviso i No-vax stanno in coda ai centri vaccinali per rallentare la somministrazione, poi quando è il loro turno se… - AnnaritaNinni : RT @LucillaMasini: A Treviso i No-vax stanno in coda ai centri vaccinali per rallentare la somministrazione, poi quando è il loro turno se… -