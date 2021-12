Uno studente italiano della Columbia University ucciso a coltellate (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una grave notizia giunge dagli stati Uniti e riguarda un nostro connazionale, un giovane studente della Columbia University. Davide Giri, di 30 anni, è stato ucciso a coltellate non lontano dal campus ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una grave notizia giunge dagli stati Uniti e riguarda un nostro connazionale, un giovane. Davide Giri, di 30 anni, è statonon lontano dal campus ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30… - LaStampa : New York, ucciso ad Harlem uno studente italiano - RobertoBurioni : @borghi_claudio Borghi l'unica cosa che non si spiega è perché lei si ostini a parlare di cose che non conosce coll… - PulitiElena : RT @Agenzia_Ansa: Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30 anni.… - Angela23763271 : RT @repubblica: Uno studente italiano e' stato ucciso a New York. Davide Giri e' stato accoltellato in una strada di Harlem -