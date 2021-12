Ucciso e bruciato a Enna per un prestito di 20 mila euro, 4 arresti (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI. - Svolta nelle indagini per l'omicidio di Andrea Paternò, il cui corpo carbonizzato venne trovato nelle campagne di Enna nel luglio del 2020. Nella notte i carabinieri del Comando provinciale di Enna e del Ros hanno arrestato 4 persone che, secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Dda di Caltanissetta, sarebbero responsabili del delitto. Il cadavere carbonizzato era stato scoperto il 13 luglio 2020 in contrada Arcera di Enna. Il corpo era all'interno di un fuoristrada dato alle fiamme. Paternò 40 anni con qualche precedente era scomparso da alcuni giorni. Il fuoristrada al cui interno c'era il corpo era del padre di Paternò e utilizzato dal quarantenne. A segnalare il fuoristrada dato alle fiamme era stato un uomo che si stava recando in una sua proprietà. A disporre le ordinanze di custodia cautelare è stato il ... Leggi su agi (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI. - Svolta nelle indagini per l'omicidio di Andrea Paternò, il cui corpo carbonizzato venne trovato nelle campagne dinel luglio del 2020. Nella notte i carabinieri del Comando provinciale die del Ros hanno arrestato 4 persone che, secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Dda di Caltanissetta, sarebbero responsabili del delitto. Il cadavere carbonizzato era stato scoperto il 13 luglio 2020 in contrada Arcera di. Il corpo era all'interno di un fuoristrada dato alle fiamme. Paternò 40 anni con qualche precedente era scomparso da alcuni giorni. Il fuoristrada al cui interno c'era il corpo era del padre di Paternò e utilizzato dal quarantenne. A segnalare il fuoristrada dato alle fiamme era stato un uomo che si stava recando in una sua proprietà. A disporre le ordinanze di custodia cautelare è stato il ...

Advertising

Loredanataberl1 : RT @Agenzia_Italia: Il cadavere carbonizzato di Andrea Paternò, 40 anni, era stato scoperto il 13 luglio 2020 in contrada Arcera https://t.… - ilcirotano : Ucciso e bruciato a Enna per un prestito di 20 mila euro, 4 arresti - - sulsitodisimone : Ucciso e bruciato a Enna per un prestito di 20 mila euro, 4 arresti - Agenzia_Italia : Il cadavere carbonizzato di Andrea Paternò, 40 anni, era stato scoperto il 13 luglio 2020 in contrada Arcera - TelevideoRai101 : Ucciso e bruciato a Enna, 4 arresti -