Serie A, Roma-Inter a Di Bello (Di venerdì 3 dicembre 2021) Maurizio Mariani arbitrerà la sfida Napoli-Atalanta, valida per il 16° turno di Serie A, in programma sabato alle 20.45. Milan-Salernitana (sabato ore 15) sarà diretta da Antonio Giua. Per Roma-Inter (sabato alle 18) è stato designato Marco Di Bello. Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Maurizio Mariani arbitrerà la sfida Napoli-Atalanta, valida per il 16° turno diA, in programma sabato alle 20.45. Milan-Salernitana (sabato ore 15) sarà diretta da Antonio Giua. Per(sabato alle 18) è stato designato Marco Di

Advertising

juventusfc : ?? Milano ?? Roma #AONJuve is everywhere. E da ieri la serie è su @PrimeVideo - sportli26181512 : Serie A, Roma-Inter: prima da ex per Dzeko all’Olimpico, i bookie puntano sul gol del bosniaco: Edin Dzeko e la Rom… - ikaroslaughed : E comunque ok che sono di Roma, ma chi dice che il dialetto romano usato nella serie non si capisce... MA DAI. NON… - LALAZIOMIA : Serie A, Roma-Inter: prima da ex per Dzeko all’Olimpico, i bookie puntano sul gol del bosniaco - _intermagazine : Serie A, sarà Di Bello l’arbitro di Roma-Inter -