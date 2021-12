Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Giovanni Franzoni secondo nel gigante di Zinal (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prosegue l’ottimo avvio di stagione in Coppa Europa di Giovanni Franzoni. Il 20enne di Manerba del Garda ha chiuso al secondo posto il gigante di Zinal, dopo che nella stessa località aveva conquistato quattro giorni fa la vittoria in superG. Un’ottima gara quella del giovane azzurro, che aveva chiuso al terzo posto la prima manche. La vittoria è andata allo svizzero Cedric Noger, che ha preceduto di 21 centesimi proprio lo stesso Franzoni ed il belga Sam Maes, a pari merito al secondo posto. Quarta posizione per il russo Aleksander Andrienko (+0.28), che ha preceduto l’olandese Maarten Meiners (+0.34), autore di una pazzesca rimonta nella seconda manche dopo aver chiuso ventesimo a metà gara. Sono molti i recuperi nella seconda ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prosegue l’ottimo avvio di stagione indi. Il 20enne di Manerba del Garda ha chiuso alposto ildi, dopo che nella stessa località aveva conquistato quattro giorni fa la vittoria in superG. Un’ottima gara quella del giovane azzurro, che aveva chiuso al terzo posto la prima manche. La vittoria è andata allo svizzero Cedric Noger, che ha preceduto di 21 centesimi proprio lo stessoed il belga Sam Maes, a pari merito alposto. Quarta posizione per il russo Aleksander Andrienko (+0.28), che ha preceduto l’olandese Maarten Meiners (+0.34), autore di una pazzesca rimonta nella seconda manche dopo aver chiuso ventesimo a metà gara. Sono molti i recuperi nella seconda ...

