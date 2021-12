Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: le classifiche aggiornate (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le classifiche aggiornate, maschile e femminile, della Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione sciistica. Nella scorsa edizione, a portare a casa il primo posto nella classifica generale sono stati Alexis Pinturault al maschile e Petra Vlhova al femminile. Di seguito le classifiche aggiornate gara dopo gara. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE 1. Marco Odermatt (Sui) 330 punti 2. Matthias Mayer (Aut) 230 3. Vincent Kriechmayr (Aut) 170 4. Aleksander Kilde (nor) 129 5. Alexis Pinturault (Fra) 125 6. Gino Caviezel (Sui) 116 7. Christian Hirschbuehl (Aut) 100 7. Beat Feuz (Sui) 100 8. Andreas Sander (Ger) 87 9. Zan Kranjec (Slo) 86 10. Roland Leitinger (Aut) 80 25. Mattia ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le, maschile e femminile, delladeldi sci. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione sciistica. Nella scorsa edizione, a portare a casa il primo posto nella classifica generale sono stati Alexis Pinturault al maschile e Petra Vlhova al femminile. Di seguito legara dopo gara. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE 1. Marco Odermatt (Sui) 330 punti 2. Matthias Mayer (Aut) 230 3. Vincent Kriechmayr (Aut) 170 4. Aleksander Kilde (nor) 129 5. Alexis Pinturault (Fra) 125 6. Gino Caviezel (Sui) 116 7. Christian Hirschbuehl (Aut) 100 7. Beat Feuz (Sui) 100 8. Andreas Sander (Ger) 87 9. Zan Kranjec (Slo) 86 10. Roland Leitinger (Aut) 80 25. Mattia ...

