Samsung Galaxy A52s 5G in offerta al prezzo più basso di sempre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Samsung Galaxy A52s 5G in questo momento si trova al suo prezzo più basso su Unieuro dove viene offerto a 299 Euro utilizzando il codice sconto 70GalaxyA52: il prezzo di listino è 469 euro ma grazie allo sconto del 21% di Unieuro scende a 369 euro e usando il coupon di Samsung nel carrello diventa disponibile a 299 euro. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 3 dicembre 2021)5G in questo momento si trova al suopiùsu Unieuro dove viene offerto a 299 Euro utilizzando il codice sconto 70A52: ildi listino è 469 euro ma grazie allo sconto del 21% di Unieuro scende a 369 euro e usando il coupon dinel carrello diventa disponibile a 299 euro. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Samsung Galaxy A52s 5G in offerta al prezzo più basso di sempre - telefoninonet : Galaxy Watch 3: il wearable di Samsung si aggiorna con tante novità - SoloOfferte_ : AUKEY Porta Cellulare Auto Magnetico (2 Pezzi) del Ventilatore Supporto Auto Smartphone per iPhone 7 / 6s / 6 / 5s… - telefoninonet : Samsung Galaxy A33: sarà certificato IP67 (RUMOR) - SoloOfferte_ : Samsung EP-TA20EBE - Caricatore rapido Tipo C Originale per Galaxy S8 S8+ S9 Plus S9+ A3 A5 A7 2017, Colore: Nero… -