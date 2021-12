Salvò ragazza caduta in pozzo, ora lei dona sangue per lui (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un appello a donare sangue è stata lanciato dal fratello di un vigile del fuoco napoletano in servizio ad Aversa (Caserta), che ha scoperto di recente di aver contratto una malattia rarissima, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un appello areè stata lanciato dal fratello di un vigile del fuoco napoletano in servizio ad Aversa (Caserta), che ha scoperto di recente di aver contratto una malattia rarissima, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvò ragazza Salvò ragazza caduta in pozzo, ora lei dona sangue per lui Francesco Di Somma, questo il nome del pompiere, otto mesi fa, nel giorno di Pasquetta, salvò una ragazza di 20 anni che era caduta in un pozzo a Casaluce (Caserta). Ora è lui ad aver bisogno di ...

Francesco Di Somma, questo il nome del pompiere, otto mesi fa, nel giorno di Pasquetta, salvò una ragazza di 20 anni che era caduta in un pozzo a Casaluce (Caserta). Ora è lui ad aver bisogno di ...