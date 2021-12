Quirinale | Mastella | “Berlusconi può farcela con i voti del Gruppo Misto”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “puòse riesce a recuperarenel. Se mia moglie lo voterebbe? Se è candidato, perché non dovrebbe votarlo“. Lo dice Clemente, ex ministro e sindaco di Benevento, ospite di ‘Un giorno da pecora‘ in onda su Rai Radio1. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... 'NO A CHI VUOLE RUBARCI IL' Qualche settimana fa lo stesso Sansonetti aveva argomentato ... Barbara Palombelli gela Clementein diretta: politica e tv, che imbarazzoL'Unione di Romano Prodi si è imposta per poche migliaia di voti e il professore, con un'alleanza nella quale sono stati imbarcati tutti, daai trozkisti eletti nelle liste di Bertinotti, si ...Con ventiquattromila voti di scarto e una maggioranza di un pugno di senatori si può anche pensare di governare per qualche anno, ma come si fa a eleggere un presidente della Repubblica? E' questo il ...Per l'elezione al Quirinale da tempo si parla di una figura femminile. Tanti i nomi, ma poche le certezze. Intanto svolazza l'ipotesi di un Merlo.