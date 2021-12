Porti, Di Blasio: "Soddisfatti per accordo Nord Adriatico" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Siamo molto Soddisfatti per il traguardo raggiunto con la firma di questo accordo". Lo sottolinea il presidente Napa, Fulvio Lino Di Blasio, in occasione dell'accordo dei Porti dell'alto Adriatico. “L'Alto Adriatico è il naturale sbocco per mercati fondamentali e rafforzare la cooperazione transfrontaliera consentirà di mettere in valore le potenzialità e le specificità di tutti gli scali -spiega Di Blasio-. Grazie all'impegno dei Ministri e dei miei omologhi e colleghi italiani, croati e sloveni e all'investitura europea da parte del Commissario Europeo per i TrasPorti, oggi abbiamo posto le basi per la creazione di un sistema virtuoso, in grado di lavorare unito anche in sede europea per raggiungere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Siamo moltoper il traguardo raggiunto con la firma di questo". Lo sottolinea il presidente Napa, Fulvio Lino Di, in occasione dell'deidell'alto. “L'Altoè il naturale sbocco per mercati fondamentali e rafforzare la cooperazione transfrontaliera consentirà di mettere in valore le potenzialità e le specificità di tutti gli scali -spiega Di-. Grazie all'impegno dei Ministri e dei miei omologhi e colleghi italiani, croati e sloveni e all'investitura europea da parte del Commissario Europeo per i Tras, oggi abbiamo posto le basi per la creazione di un sistema virtuoso, in grado di lavorare unito anche in sede europea per raggiungere ...

