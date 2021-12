Perché si dice “ogni morte di Papa”? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Spesso sentiamo dire, in relazione a un evento raro, che capita “una volta ogni morte di Papa”. Come accade di frequente, però, non sempre sappiamo spiegarci l’origine di questa espressione così comune. Dunque, nella Roma del XVI – XVII secolo i condannati per piccoli reati, ovvero furti, debiti di piccole somme e così via, vivevano nella speranza che il Papa morisse presto, Perché, secondo un’antica tradizione, sarebbero stati liberati proprio in occasione della sua morte. In realtà, non tutti ebbero la fortuna di incontrare un Santo Padre morto in tempi brevi, anzi nella storia è capitato davvero poco spesso che un Papa assiso al soglio di San Pietro morisse durante il suo pontificato. Fra questi possiamo annoverare Giovanni Paolo I, morto dopo soli trentatré giorni ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 3 dicembre 2021) Spesso sentiamo dire, in relazione a un evento raro, che capita “una voltadi”. Come accade di frequente, però, non sempre sappiamo spiegarci l’origine di questa espressione così comune. Dunque, nella Roma del XVI – XVII secolo i condannati per piccoli reati, ovvero furti, debiti di piccole somme e così via, vivevano nella speranza che ilmorisse presto,, secondo un’antica tradizione, sarebbero stati liberati proprio in occasione della sua. In realtà, non tutti ebbero la fortuna di incontrare un Santo Padre morto in tempi brevi, anzi nella storia è capitato davvero poco spesso che unassiso al soglio di San Pietro morisse durante il suo pontificato. Fra questi possiamo annoverare Giovanni Paolo I, morto dopo soli trentatré giorni ...

