"Obbligo vaccinale inattuabile, ma le nostre Asl non faranno tamponi ai No Vax" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luca Zaia non crede alla strada dell’Obbligo vaccinale, perché ”è inattuabile” e perché “non ci porta da nessuna parte”. In un’intervista alla Stampa, il governatore del Veneto annuncia però la linea dura contro i No Vax anche sul fronte dei tamponi: “Rivendico la scelta di vietare i test nelle Asl a chi non è vaccinato. Scandaloso che ci sia ancora un 25% di persone che non ha completato il ciclo. Il Super Green Pass servirà a non chiudere”. “Qualcuno dovrebbe spiegarmi come si attuerebbe l’Obbligo vaccinale: facciamo dei Tso a chi si rifiuta? In questo Paese dove non puoi nemmeno chiedere un documento di identità a una persona, mica puoi prendere uno con la forza e vaccinarlo! Penso che l’accompagnamento coatto alla vaccinazione non ci sarà mai”... “In Germania ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luca Zaia non crede alla strada dell’, perché ”è” e perché “non ci porta da nessuna parte”. In un’intervista alla Stampa, il governatore del Veneto annuncia però la linea dura contro i No Vax anche sul fronte dei: “Rivendico la scelta di vietare i test nelle Asl a chi non è vaccinato. Scandaloso che ci sia ancora un 25% di persone che non ha completato il ciclo. Il Super Green Pass servirà a non chiudere”. “Qualcuno dovrebbe spiegarmi come si attuerebbe l’: facciamo dei Tso a chi si rifiuta? In questo Paese dove non puoi nemmeno chiedere un documento di identità a una persona, mica puoi prendere uno con la forza e vaccinarlo! Penso che l’accompagnamento coatto alla vaccinazione non ci sarà mai”... “In Germania ...

