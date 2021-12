Napoli, Osimhen stringe i denti: accelerati i tempi di recupero (Di venerdì 3 dicembre 2021) Buone notizie per il Napoli. Infatti si avvicina il rientro di Victor Osimhen, con l’attaccante nigeriano pronto al recupero in tempi record. L’attaccante nigeriano pronto ad accorciare i tempi di recupero (via Getty Images)Non è stata una settimana facile per il Napoli, che ha rischiato di essere beffato dal Sassuolo, dopo aver sciupato i due goal di vantaggio. Ma a far rammaricare gli azzurri non sono solamente i tre punti persi, ma soprattutto gli infortuni rimediati da Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Fabiàn Ruiz. Specialmente gli infortuni del difensore e del centrocampista sono più preoccupanti del previsto. Fortunatamente dall’infermeria sembrerebbe arrivare un’ottima notizia. Infatti Victor Osimhen sembrerebbe aver ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 3 dicembre 2021) Buone notizie per il. Infatti si avvicina il rientro di Victor, con l’attaccante nigeriano pronto alinrecord. L’attaccante nigeriano pronto ad accorciare idi(via Getty Images)Non è stata una settimana facile per il, che ha rischiato di essere beffato dal Sassuolo, dopo aver sciupato i due goal di vantaggio. Ma a far rammaricare gli azzurri non sono solamente i tre punti persi, ma soprattutto gli infortuni rimediati da Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Fabiàn Ruiz. Specialmente gli infortuni del difensore e del centrocampista sono più preoccupanti del previsto. Fortunatamente dall’infermeria sembrerebbe arrivare un’ottima notizia. Infatti Victorsembrerebbe aver ...

