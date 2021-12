Milan-Salernitana | Colantuono | “Affrontiamo una squadra fortissima”

Advertising

sportli26181512 : Pioli parla dell'infortunio di Kjaer: 'Lo abbiamo vissuto con sconforto. Siamo preoccupati ma consapevoli che andrà… - LinoScaglione : RT @cielorossonero: MILAN - SALERNITANA ARBITRA GIUA ASSISTENTI: Mokhtar e Miele D. IV UOMO: Dionisi VAR: Orsato AVAR : Tolfo - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #MilanSalernitana, la conferenza stampa di #Pioli - gilnar76 : #Milan Salernitana: Pellegri potrebbe partire titolare. Il punto #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - zazoomblog : Milan-Salernitana (4 dicembre ore 15:00): formazioni quote pronostici - #Milan-Salernitana #dicembre #15:00): -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Salernitana

Si parte sabato alle 15 con ilche vuole tornare primo almeno per qualche ora, di fronte c'è unaultima con 8 punti, sconfitta in settimana dalla Juventus. Alle 18 tocca all'Inter ...Giua arbitrerà la sfida di San Siro tra, mentre l'altra sfida di cartello, quella di sabato sera tra Napoli e Atalanta, sarà diretta da Mariani, con Banti al Var. Juve - Genoa , ...Il Milan entra domani nella vigilia del match contro la Salernitana. Una giornata importante sia a Milanello che in ottica operazione di Kjaer che dirà di più sull’entità dell’infortunio del difensore ...Salernitana voto 5: Avrebbero potuto stupire ... Difficile capire chi possa fermarli. Milan voto 8,5: Se si inceppano, si rialzano subito, dimostrando che non hanno voglia di fermarsi come nella ...