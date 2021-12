Marcell Jacobs | “Non mi pongo limiti | andrò più forte”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “La vetta raggiunta ai Giochi è la base per arrivare alla prossima. Dopo il monte Everest, voglio conquistare il monte“.è carico e assicura, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, di non voler porsi “”. Il campione olimpico lavora sulla “partenza, che pure negli scorsi mesi già mi ha permesso di compiere un gran salto di qualità. Insieme al mio allenatore Paolo Camossi sto sperimentando importanti novità: sono convinto mi porteranno lontano. Da sempre la mia gamba destra è menodella sinistra. Ma da sempre, per abitudine, in uscita dai blocchi, dove mi posiziono col piede sinistro avanti, dopo lo sparo appoggio per primo il destro. Ora, per sfruttare meglio le mie qualità, sto provando a invertire. I primi riscontri sono molto indicativi. L’OptoJump, sistema di ...