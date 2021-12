Manovra: Scotto, 'Iv in combutta con destra contro contributo solidarietà, ora basta' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Italia viva in combutta con la destra fa saltare contributo di solidarietà per redditi alti contro rincaro delle bollette. Un timido segnale redistribuivo, ma troppo a sinistra per i renziani. Forse anche nel centrosinistra è arrivato il momento tirare una riga definitiva". Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Italia viva incon lafa saltarediper redditi altirincaro delle bollette. Un timido segnale redistribuivo, ma troppo a sinistra per i renziani. Forse anche nel centrosinistra è arrivato il momento tirare una riga definitiva". Così Arturo, coordinatore di Articolo Uno, su twitter.

Advertising

TV7Benevento : Manovra: Scotto, 'Iv in combutta con destra contro contributo solidarietà, ora basta'... - Arturo_Scotto : RT @articoloUnoMDP: I capigruppo di Leu: nel segno dell'equità e del non lasciare indietro nessuno la legge di bilancio deve dare un segnal… - Arturo_Scotto : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: c’è ancora spazio per agire sulle detrazioni per dare un segnale a chi ha redditi sotto i 15mila euro… -