La guerra del Veneto ai No vax Test nelle Asl solo per i vaccinati Stretta del governatore Zaia per l’impennata dei contagi Tutti gli asintomatici dovranno pagarsi il tampone

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Parola d’ordine: non sprecare le forze per garantire il Green Pass a chi non si vaccina attraverso i tamponi. Questa la politica che alcune aziende sanitarie venete hanno deciso di adottare per sopperire alla carenza di personale sanitario denunciata dai sindacati di categoria: sarà dunque sospesa l’effettuazione dei tamponi per chi non rientracategorie a rischio o non è sintomatico, dirottandole verso le farmacie e le strutture private. Vita dura per i No Vax, visto che in questo modo si elimina di fatto la possibilità per chi non vuole immunizzarsi di tamponarsi nei Covid point pubblici ogni 48 ore per esibire il certificato verde sul luogo di lavoro. Ad iniziare dall’Ulss Euganea di Padova, fino alla Serenissima di Venezia e alla Scaligera di Verona, che hanno già recepito le linee di azione indicate dalla Regione, con l’indicazione ai direttori sanitari di ...