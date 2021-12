Iran: Draghi, 'dialogo esigente ma costruttivo anche per non prolificazione nucleare' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Nel Golfo Persico, dopo anni di polarizzazione, assistiamo con interesse a nuove dinamiche cooperative. Come Italia abbiamo investito molto sulle opportunità in tal senso offerte dall'Expo Dubai. Con l'Iran manteniamo un dialogo esigente, ma costruttivo, anche per quanto riguarda la non proliferazione del nucleare. Il nostro impegno in Iraq è rilevante. Contribuiamo al processo di graduale espansione della missione Nato, di cui assumeremo il comando per un anno a partire dal prossimo maggio". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla Conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Nel Golfo Persico, dopo anni di polarizzazione, assistiamo con interesse a nuove dinamiche cooperative. Come Italia abbiamo investito molto sulle opportunità in tal senso offerte dall'Expo Dubai. Con l'manteniamo un, maper quanto riguarda la non proliferazione del. Il nostro impegno in Iraq è rilevante. Contribuiamo al processo di graduale espansione della missione Nato, di cui assumeremo il comando per un anno a partire dal prossimo maggio". Così il presidente del Consiglio Mariointervenendo alla Conferenza 'Rome Med-Mediterranean Dialogues'.

