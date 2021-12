GP Arabia Saudita, Libere 2 Formula Uno: ko Leclerc, primo Hamilton (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si sono concluse da pochissimo la seconda sessione del GP Arabia Saudita che ha mandato in scena le Libere 2 in quel di Jeddah. Una prova importante e significativa che ha dato modo a tutti i piloti, ulteriormente, di misurarsi con il nuovo tracciato che è entrato a far parte del calendario della Formula Uno. Il clamoroso incidente di Charles Leclerc ha interrotto la disputa di questa seconda prova a nove minuti dalla fine congelando, di fatto, tutti i tempi: ancora primo Lewis Hamilton, seguito dal compagno Valtteri Bottas e Pierre Gasly. Solo quarto Max Verstappen. GP Arabia Saudita, Libere 2: ecco cosa è successo Ecco la classifica uscita dalle Libere 2 di questo Gran Premio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si sono concluse da pochissimo la seconda sessione del GPche ha mandato in scena le2 in quel di Jeddah. Una prova importante e significativa che ha dato modo a tutti i piloti, ulteriormente, di misurarsi con il nuovo tracciato che è entrato a far parte del calendario dellaUno. Il clamoroso incidente di Charlesha interrotto la disputa di questa seconda prova a nove minuti dalla fine congelando, di fatto, tutti i tempi: ancoraLewis, seguito dal compagno Valtteri Bottas e Pierre Gasly. Solo quarto Max Verstappen. GP2: ecco cosa è successo Ecco la classifica uscita dalle2 di questo Gran Premio ...

