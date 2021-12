Gazzetta: Osimhen accelera, pronta per lui una maschera in carbonio realizzata in 3D (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Gazzetta dello sport, con Maurizio Nicita, fa il punto sulle condizioni di Osimhen e il suo recupero. Lunedì scorso ha tolto i punti di sutura e si sente abbastanza bene, avendo già cominciato a lavorare con cyclette e tapis roulant. Martedì prossimo farà tac e radiografia e se tutto procederà come si spera, Victor Osimhen potrà tornare ad allenarsi a Castel Volturno, mentre gli specialisti da quegli esami studieranno la maschera in carbonio da supportare sulla fronte del ragazzo, per non pressare sul sopracciglio. Una maschera che sarà realizzata con una stampante 3D, sul calco del viso del centravanti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ladello sport, con Maurizio Nicita, fa il punto sulle condizioni die il suo recupero. Lunedì scorso ha tolto i punti di sutura e si sente abbastanza bene, avendo già cominciato a lavorare con cyclette e tapis roulant. Martedì prossimo farà tac e radiografia e se tutto procederà come si spera, Victorpotrà tornare ad allenarsi a Castel Volturno, mentre gli specialisti da quegli esami studieranno lainda supportare sulla fronte del ragazzo, per non pressare sul sopracciglio. Unache saràcon una stampante 3D, sul calco del viso del centravanti. L'articolo ilNapolista.

Advertising

klittle54 : RT @napolista: Gazzetta: Osimhen accelera, pronta per lui una maschera in carbonio realizzata in 3D Ha tolto i punti, si sente bene, sta f… - napolista : Gazzetta: Osimhen accelera, pronta per lui una maschera in carbonio realizzata in 3D Ha tolto i punti, si sente be… - sportli26181512 : Napoli, che mazzata: si fermano Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz: Napoli, che mazzata: si fermano Koulibaly, Insign… - sepetrel : @Gazzetta_it A parte che è chiaro che tutti gli juventini dovrebbero togliervi l'abbonamento ma di Osimhen e dei 20… - cechi66 : @lucadif79 @SpudFNVPN @titty_napoli ?? In Procura a Lille si indaga sull’affare Osimhen, trasferitosi al Napoli per… -