DIRETTA F1 | GP Jeddah LIVE | distrutta la Ferrari di Leclerc! Hamilton al comando | “Circuito pericoloso”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINCIDENTE CHARLES LECLERC: SBATTE CONTRO LE BARRIERE,! VIDEO INCIDENTE CHARLES LECLERC:RISULTATI E CLASSIFICA FP2 LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 LEWIS: “VELOCE E, IL TRAFFICO È PESSIMO” LE DICHIARAZIONI DI SERGIO PEREZ VIDEO HIGHLIGHTS PROVE LIBERE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 VILLENEUVE: “IL MOTORE DISEMBRA DI UN ALTRO PIANETA” E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.10: Leclerc è in ospedale per accertamenti, ma non dovrebbe essere nulla di grave. 19.08: Una risposta, dunque, la Mercedes l’ha data. Da capire cosa ...

SkySportF1 : ? Iniziano le prime libere in Arabia Saudita ?? Scoprite tutti i segreti del circuito di Jeddah IL LIVE ?… - SkySportF1 : Formula 1, GP Arabia Saudita: la diretta delle prove libere da Jeddah #SkyMotori #F1 #Formula1 #SaudiArabianGP - SkySportF1 : ?? I piloti cercano il limite a Jeddah (-35' #FP1) ?? Verstappen continua a migliorarsi IL LIVE ?… - infoitsport : DIRETTA F1, GP Jeddah 2021 LIVE: classifica dei tempi. Circuito con tante insidie - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL2 #FP2 #Jeddah #SaudiArabianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Jeddah

In compenso sul circuito dinon ci sono riferimenti: è inedito. Verstappen ha comunque la ... Le classifiche piloti e costruttori Orari tv Il weekend in Arabia Saudita sarà trasmesso in......di Mauro Mantegazza) HAMILTON IL MIGLIORE NELLA FP1 Bandiera a scacchi! Si chiude qui ladella Formula 1 per la Fp1 del Gran premio dell'Arabia Saudita 2021 e dalla pista disono già ...F1 GP Arabia Saudita 2021: la nostra video analisi di commento al venerdì di prove del Gran Premio a Jeddah, in diretta sulla pagina Instagram @MotorBoxSport ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.53: Sainz in 1'34"9, mentre Hamilton continua a girare sul passo dell'1'34" basso. 18.51: Hamilton sembra in feeling con la pista di Jeddah, mentre Verstap ...