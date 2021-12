Dal Governo via libera a un pacchetto di nuove norme contro la violenza sulle donne. Gelmini: “Tutela e vigilanza dinamica per casi più gravi” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne. “Il ddl certifica l’impegno di tutto il Governo con grande convinzione nel contrasto alla violenza maschile contro le donne”, ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti (nella foto), nel corso della conferenza stampa (qui il video) con tutte le ministre del Governo, al termine del Cdm. “Tutte le donne vittime di violenza devono sapere che non sono sole e che ci sono le istituzioni pronte ad accogliere la loro richiesta di aiuto, attivando ogni strumento necessario per Tutelare la loro salute, libertà e dignità”, ha proseguito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il viaal disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della. “Il ddl certifica l’impegno di tutto ilcon grande convinzione nel contrasto allamaschilele”, ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti (nella foto), nel corso della conferenza stampa (qui il video) con tutte le ministre del, al termine del Cdm. “Tutte levittime didevono sapere che non sono sole e che ci sono le istituzioni pronte ad accogliere la loro richiesta di aiuto, attivando ogni strumento necessario perre la loro salute, libertà e dignità”, ha proseguito ...

Advertising

M5S_Europa : La Commissaria #UE all'#Energia ha preannunciato che il pacchetto sull'energia conterrà l'approvvigionamento congiu… - Palazzo_Chigi : #25novembre: Palazzo Chigi si tinge di rosso. La tutela delle #donne è una priorità assoluta, in tutti gli aspetti… - CarloCalenda : L'accordo sul fisco va nella direzione sbagliata. Il taglio andava concentrato sui giovani e sulla riduzione del co… - matteotti_g : RT @AlekosPrete: È chiedere troppo ricevere una risposta dal Governo riguardo alla richiesta di scioglimento di movimenti di estrema destra… - Cemi731 : @sole24ore Quelli illegali, tuttora non contrastati dal governo italiano, sono concorso in omicidio e schiavismo. -